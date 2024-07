La tartaruga marina, ricoverata a marzo nell'Ospedale delle Tartarughe di Fondazione Cetacea di Riccione, domenica 28 luglio sarà liberata sulla Spiaggia di Volano

(Comacchio, 17 Lug 24) Domenica 28 luglio 2024, alle ore 11, sulla spiaggia antistante il Circolo Nautico di Volano, grade partenza per la via del mare per la tartaruga marina Nessie.

L'esemplare, recuperato in difficoltà a Cesenatico, con principio di annegamento da pesca a strascico, è arrivato e curato presso l'ospedale delle tartarughe di Fondazione Cetacea di Riccione.

La tartaruga riportava una ferita di vecchia data sul carapace, già cicatrizzata al momento del recupero. Ora Nessie pesa 54 kg e ha una lunghezza di carapace di circa 74 cm.

La liberazione è organizzata da DelTa Rescue, progetto di Fondazione Cetacea, grazie alla disponibilità del Circolo Nautico Volano e alla presenza dei volontari Enpa Lagosanto.