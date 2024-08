Concorso enogastronomico a Km zero delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO italiane

(Parco, 05 Ago 24) Torna il concorso "UPVIVIUM – biosfera gastronomica" che nella sua quarta edizione mette in gara squadre di ristoratori e produttori locali di sei Riserva della Biosfera MAB UNESCO italiane (Isole di Toscana, Appennino Tosco-Emiliano, Sila, Delta del Po, Monte Grappa, Valle Camonica Alto Sebino) che si sfidano con piatti e bevande a Km 0.

Il concorso prevede prima una fase locale, in cui ciascuna Riserva della Biosfera determina la propria squadra vincitrice; queste poi si contenderanno il primato nazionale in un contest live che si terrà il 12 Novembre 2024 a Sorbo San Basile (CZ) presso "Parco Hotel il Granaro" (www.parcohotelgranaro.com) scelto in quanto sede del MABOS, museo d'arte del bosco della Sila (www.museomabos.com) e in collaborazione con la Associazione Cuochi San Giovanni in Fiore (associata FIC - Federazione Italiana Cuochi).

Peculiarità del concorso UPVIVIUM nel Delta del Po, promosso dal Parco Regionale dell'Emilia-Romagna grazie ad un contributo regionale, è che i piatti in gara devono contenere e valorizzare le produzioni DOP, IGP ed i Presidi Slow Food i cui areali di produzione ricadono nel territorio dei Comuni del Parco.

Nel Delta del Po il concorso si svilupperà nei fine settimana dal 9 agosto al 1 settembre in cui tutti potranno degustare i piatti in concorso e votare il proprio preferito.

Le squadre ed i piatti in gara nel Delta del Po:

Ristorante Bettolino di Foce

Il Bettolino di Foce (Strada Foce, Comacchio Fe), in concorso con il piatto "Aphrodite - crudo d' aMare"" accompagnato da Cuvee dell'Abate millesimato dell'Azienda Agricola Corte Madonnina Località Pomposa di Codigoro (Fe). Azienda partner: Cooperativa Sant' Antonio arl Via Paesanti E. 24 44020 Gorino Ferrarese (Fe).

Il piatto è degustabile a cena il venerdì, il sabato e la domenica: per prenotazioni 344 0571330

Ristorante Al Cantinon

Il Ristorante Al Cantinon (Via Ludovico Muratori, Comacchio Fe), in concorso con il piatto "Risotto all'Anguilla"" accompagnato da Vino del Bosco Eliceo dell'Azienda Vinicola Mattarelli Via della Vite 2 Vigarano Mainarda (Fe). Azienda partner: Grandi Riso Pontelangorino (Fe) e Nordi Giuseppe Lido di Spina (Fe).

Il piatto è degustabile a cena il venerdì e, a pranzo e a cena il sabato e la domenica: per prenotazioni 335395557 - 3388167432

Ristorante Cà del Pino

Il Ristorante Cà del Pino (Via Romea Nord, 295, Ravenna), in concorso con il piatto "Trancio di Anguilla di Valle farcito con patè di fegato di Mora Romagnola su crema di salicornia profumata all'Aglio di Voghiera (DOP) e Tartufo di Pineta"" accompagnato da Albana dell'Azienda Agricola Cà Barchi di Brisighella (Ra). Azienda partner: Grandi Riso Pontelangorino (Fe) e Nordi Giuseppe Lido di Spina (Fe).

Il piatto è degustabile a cena il venerdì e, a pranzo e a cena il sabato e la domenica: per prenotazioni 3423299815

Ristorante Mercato Coperto

Il Ristorante Mercato Coperto (P.za Andrea Costa, 6, Ravenna), in concorso con il piatto "Cozze selvagge di Marina di Ravenna con soffice di patate, mandorle tostate e piadina croccante" accompagnato da Vino Area 18 dell'Azienda Agricola Menta e Rosmarino di Ravenna. Azienda partner: Keir – Molino Spadoni Ravenna

Il piatto è degustabile a cena il venerdì e, a pranzo e a cena il sabato e la domenica: per prenotazioni: 3343664030

Ristorante Millepini

Il Ristorante Millepini (Viale Italia, 60, Marina Romea Ra), in concorso con il piatto "Cappelletti al confit di Anguilla" accompagnato da vino IGP Rosato frizzante dell'Azienda Agricola Randi di Fusignano (Ra). Azienda partner: Valle Smarlacca srl Ravenna.

Il piatto è degustabile a cena il venerdì, il sabato e la domenica: per prenotazioni 33115495051

Le votazioni avverranno tramite una galleria sulla pagina Facebook della Riserva della Biosfera Delta del Po (https://www.facebook.com/BiosferaDeltaPo) con un semplice like (Mi Piace) alla foto del piatto preferito (saranno ritenuti validi i "like" ricevuti a partire dalle ore 18 di venerdì 9 agosto, fino alle ore 12 di lunedì 2 settembre). I ristoranti più votati saranno sottoposti al giudizio finale di una giuria di esperti nominati dal Parco che decreterà il piatto, il ristorante e la sua squadra di produttori vincitori di UPVIVIUM della Riserva della Biosfera Delta del Po e che ne difenderà i sapori nella finale nazionale.



Con il concorso UPVIVIUM, il Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia Romagna intende valorizzare il proprio patrimonio agro-alimentare e accrescere il valore e le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero, dando visibilità a chi li propone, ogni giorno, attraverso ricette dedicate nei menù dei ristoranti. UPVIVIUM si inserisce inoltre nella strategia di turismo sostenibile del territorio, essendo un progetto accreditato anche dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).