Eventi realizzati nell'ambito della mostra allestita nella Sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati sugli effetti del piombo sull'avifauna selvatica e sugli ecosistemi

(Comacchio, 20 Ago 24) Venerdì 23 agosto 2024, ore 18, presentazione del libro di Jacopo Angelini

Ambiente e monachesimo

Storia ed evoluzione degli habitat dell'Appennino umbro marchigiano

Visibilia Editore

L'autore è ornitologo, faunista e studioso di storia dell'ambiente dell'Appennino.Viaggiatore appassionato, si interessa degli ecosistemi d'alta quota e dei popoli indigeni montani dai Pirenei e all'Himalaya

*alle ore 10.30 e alle 17.00 visite guidate alla mostra



Sabato 24 agosto 2024, alle ore 21, Conferenza

Il problema delle munizioni di piombo nei confronti degli uccelli selvatici

introduce Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po Emilia Romagna

relatore Enrico Bassi, naturalista e ornitologo, Vulture Conservation Foundation, Centro Italiano Studi Ornitologici

*alle ore 18 visita guidata alla mostra



Venerdì 30 agosto 2024, alle ore 18, presentazione del libro di

Andrea BonifaziVentimila specie (o quasi) sotto il mare

Viaggio nella biodiversità del Mediterraneo tra dune, abissi e alieni

Sperling & KupferL'autore è laureato in Scienze Naturali all'Università La Sapienza di Roma e dottore di ricerca in Ecologia Marina. Bonifazi è impegnato nel monitoraggio ambientale con particolare riferimento agli invertebrati marini e alle specie aliene



Sabato 31 agosto 2024, ore 18.00, performance in dialetto comacchiese

Associazione TemperaMenti APS

In t'un ealbe invarneale una s'ciupta' (in un'alba invernale una schioppettata)

Ci sono parole che solo il dialetto comacchiese riesce ad esprimere con il colore dell'emozione: brani inediti, racconti, riflessioni e poesie scandiranno i tempi della scoperta, fra passato e presente, del mondo delle Valli di Comacchio e dell'attività venatoria.



Tutti gli eventi si svolgeranno alla Manifattura dei Marinati, C.so Mazzini 200, Comacchio (FE)

ingresso gratuito

Informazioni 0533 81742