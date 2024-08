(Comacchio, 29 Ago 24) Venerdì 30 agosto 2024, alle ore 18, presentazione del libro di Andrea Bonifazi

Ventimila specie (o quasi) sotto il mare

Viaggio nella biodiversità del Mediterraneo tra dune, abissi e alieni

Sperling & Kupfer

C'è mai stato qualcosa in grado di affascinare gli esseri umani più del mare? Forse solo la Luna ha ispirato più poeti, cantanti e romanzieri, nel corso dei secoli. «C'è però una differenza», specifica Andrea Bonifazi, dottore di ricerca in Ecologia Marina e creatore della seguitissima pagina Scienze Naturali, «la Luna, probabilmente, la conosciamo più dei nostri mari. Si stima infatti che solo il 5 per cento dei fondali oceanici sia stato esplorato in maniera sistematica, quindi non è azzardato affermare che la superficie del nostro satellite celi meno sorprese rispetto a quelle che potremmo aspettarci di trovare nelle oscure profondità di mari e oceani.» Ventimila specie (o quasi) sotto il mare è un primo passo per chi vuole cominciare questo affascinante cammino di conoscenza. Una scoperta che prende avvio dal Mar Mediterraneo, il mare a noi più vicino ma non per questo meno segreto; una discesa che parte dal sorprendente ambiente delle dune e attraversa le spiagge emerse, le pozze di scogliera, il litorale, sempre più giù, fino alle profondità abissali dove regna l'oscurità; un viaggio degno dei romanzi d'avventura, tra le cui pagine le parole di Andrea Bonifazi ci condurranno, assieme alle magnifiche illustrazioni di Viola Baroni, alla scoperta di affascinanti ecosistemi, di «specie ancora non descritte, adattamenti inimmaginabili e animali dalle morfologie degne dei più assurdi B-movie di fantascienza». (www.sperling.it/libri)

Sabato 31 agosto 2024, ore 18.00, performance in dialetto comacchiese

Associazione TemperaMenti APS e i curatori della mostra

Enrico Bassi e Gloria Ramello

In t'un ealbe invarneale una s'ciupta' (in un'alba invernale una schioppettata)

Ci sono parole che solo il dialetto comacchiese riesce ad esprimere con il colore dell'emozione: brani inediti, racconti, riflessioni e poesie scandiranno i tempi della scoperta, fra passato e presente, del mondo delle Valli di Comacchio e dell'attività venatoria.

Sarà una visita guidata diversa dalle solite perché oltre alle informazioni scientifiche e agli aspetti naturalistici sugli effetti del piombo in natura, sono in programma i racconti di vita vissuta, storie e poesie tutto in dialetto comacchiese: il tessuto umano in cui si calerà il vissuto della storia recente o meno, su uno scenario disegnato dall'acqua. Uno spaccato narrativo, diverso, che consentirà di vedere da vicino come vivono le parole.

L'associazione TemperaMenti APS nasce nel 2017 per far crescere il protagonismo femminile con laboratori culturali, in particolare con il Teatro Comunitario. TemperaMenti APS si esprime con vari linguaggi d'arte: teatro, letture espressive, testi e poesie, laboratori artistici, recupero e valorizzazione delle tradizioni del dialetto comacchiese per restituirlo alle nuove generazioni. E' costituita prevalentemente da donne ma allargata alla partecipazione di tutti avendo fra le sue finalità principali l'inclusione accoglie le diversità promuovendo un nuovo modo di fare comunità.

Tutti gli eventi si svolgeranno alla Manifattura dei Marinati, C.so Mazzini 200, Comacchio (FE)

ingresso gratuito

Informazioni 0533 81742