Concorso per cortometraggi - La natura chiama l’uomo. Paesaggio, acqua e ambiente

(Comacchio, 30 Ago 24) Nel giardino del centro di Documentazione Cinematografica di Comacchio, attiguo alla sede del Parco del Delta del Po Emilia - Romagna, si svolgeranno le serate di proiezione dei corti in concorso per la categoria principale e le due aggregate che sono i cortometraggi dei cittadini emiliano-romagnoli residenti all'estero e quelli che riguardano le donne, il lavoro, l'uguaglianza di genere, la discriminazione sociale e politica.

Le serate dei corti in concorso sono state programmate per il 30 agosto e il 3 settembre, i presenti che assisteranno alle proiezioni esprimeranno il loro parere votando ogni sera per attribuire il premio popolare.

I corti saranno poi giudicati dalla apposita giuria di esperti che attribuirà i premi la sera finale del 13 settembre.

La sera del 6 settembre ci sarà la proiezione dei corti che hanno vinto i premi principali al Corto Dino Film Festival di Torre Annunziata, nella edizione del 2023. Si tratta di una serata di scambio culturale fra due associazioni che organizzano festival di cortometraggi e che aspirano ad una maggiore collaborazione futura su progetti di più ampio respiro.

Il Premio Folco Quilici ha fatto un salto di qualità non indifferente, con serate in trasferta e collaborazione con un altro festival prestigioso.

Il Cineclub e Stazione Sociale che gestiscono il centro di Documentazione Cinematografica di Comacchio hanno implementato il Premio che si caratterizza anche per la qualità dei filmati in concorso e per le tante suggestioni che vengono create.

Il 13 settembre, nella serata finale ci sarà la presenza delle amministrazioni comunali che hanno dato il patrocinio al festival, di Brando Quilici, figlio di Folco e regista come il padre, che come l'anno scorso premierà il vincitore del premio.

Altri riconoscimenti saranno consegnati dal rappresentante del Rotary Club Comacchio, Codigoro, Terre Pomposiane e dal presidente della Consulta Regionale degli Emiliano-Romagnoli nel mondo.





Giardino Centro di documentazione Cinematografica

Corso G. Mazzini 200 - Comacchio (Ferrara)

Ingresso gratuito