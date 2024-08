Workshop con Escursione pomeridiana a Ravenna - Giovedì 12 settembre 2024 - Manifattura dei Marinati, Comacchio (FE)

(Comacchio, 30 Ago 24) Il 12 settembre si conclude la mostra sulla problematica delle munizioni da piombo nelle cacci a e nei confronti degli uccelli selvatici e degli ecosistemi, allestita nella Sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati (c.so Mazzini, 200, Comacchio FE): nella stessa giornata è in programma l'iniziativa conclusiva: un workshop scientifico "Piombo e munizioni da caccia. Due strade destinate a separarsi" (Manifattura dei Marinati, Comacchio, con inizio alle ore 9.00) e nel pomeriggio escursione guidata alla Pialassa della Baiona e Pineta San Vitale, Ravenna.



Relatori di fama nazionale, esporranno dati, ricerche ed evidenze scientifiche che spiegano tutta la problematicità dell'avvelenamento da piombo che, ogni anno nella sola Europa, causa la morte di oltre 2.300.000 uccelli.



Un'ampia rassegna sarà dedicata all'impiego di munizionamenti atossici alternativi al piombo che sono in uso da decenni in alcuni Paesi e regioni europee, con la testimonianza di Federcaccia Emilia-Romagna, che descriverà le importanti misure già adottate in Emilia-Romagna.



Un'occasione imperdibile anche perché, nel pomeriggio, Roberto Tinarelli illustrerà le tappe più significative della pluriennale ricerca eco tossicologica, intrapresa nel 1995, sui sedimenti fangosi del Delta del Po, nei luoghi della contaminazione da piombo.



Le problematiche per la fauna, per l'ambiente e per la stessa salute umana legate all'uso delle munizioni a base di piombo sono ormai ben note, così come sono note le iniziative che possono essere adottate per fronteggiarle in modo efficace, senza penalizzare il mondo venatorio.



L'iniziativa workshop - escursione conclude il periodo di esposizione della mostra itinerante che si pone l'obiettivo di fornire elementi di conoscenza su come il piombo, una volta sparato, entri nelle catene alimentari, dell'impatto che esercita sulla fauna e sui rimedi a portata di mano per rimediare a questa situazione.



Programma



9:00 - 9:15 Saluti delle Autorità

Moderatori dei lavori: Massimiliano Costa, Direttore del Parco Delta del Po Emilia-Romagna e Roberto Tinarelli, Presidente Associazione Ornitologi Emilia-Romagna (AsOER).

09:15 - 09:45 Alessandro Andreotti, Primo tecnologo presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - "Abbandonare il piombo per non andare a fondo: le ragioni di una scelta obbligata". Inquadramento generale della problematica e delle possibili soluzioni alternative.

09:45 - 10:10 Mauro Ferri, Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna (AsOER), Società Italiana di Ecopatologia della Fauna (SIEF) - "Munizioni al piombo e contaminazione della carne della selvaggina abbattuta".

10:10 - 10:30 Pausa caffè

10:30 - 10:55 Enrico Bassi, Advisory Board Vulture Conservation Foundation (VCF), Vicepresidente Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO) - "Il "senza piombo" che conviene a tutti: le esperienze italiane in atto per tutelare gli uccelli e gli ambienti naturali".

10:55 - 11:20 Domande e discussione

Interverrà Stefano Merighi, Presidente di Federcaccia Emilia-Romagna, che illustrerà l'esperienza e le misure adottate in Regione.

11:20 - 12:20 Visita guidata alla mostra sugli effetti delle munizioni di piombo utilizzate nella caccia, con Roberto Tinarelli e Gloria Ramello Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), Gruppo Piemontese Studi Ornitologici (GPSO).

12:30 - 14: 00 Pranzo libero

14:00 - 17:00 Escursione guidata alla Pialassa della Baiona e Pineta San Vitale con Roberto Tinarelli.



Ritrovo: sede del workshop. Spostamenti con mezzi propri.

Nel corso dell'escursione saranno trattati i seguenti temi:

le specie di uccelli a rischio di saturnismo nei luoghi della contaminazione;

biologia e dieta delle specie a rischio di avvelenamento da piombo;

simulazione di un campionamento eco tossicologico per valutare l'accumulo di piombo nei sedimenti.

INGRESSO LIBERO

INFO 053381742