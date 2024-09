Tre fine settimana di festa con ristorazione diffusa, stand gastronomici, show cooking, mostre, concerti e tante attività

(Comacchio, 24 Set 24) Comacchio si prepara a vivere la Sagra dell'Anguilla: tre fine settimana (28-29 settembre, 5-6 e 12-13 ottobre) ricchi di attività e iniziative all'insegna dell'enogastronomia, della cultura e della natura.

Ad allettare il gusto con tante sfumature diverse ci saranno le proposte dei numerosi ristoranti e punti ristorazione convenzionati e dello stand gastronomico della Manifattura dei Marinati, luogo simbolico che accoglie al suo interno la Sala Fuochi dove ancora oggi vengono arrostite le anguille selvatiche. Si potranno assaggiare i prelibati piatti a base di anguilla, la regina delle Valli di Comacchio, e le specialità tipiche con pesce di mare e di valle, accompagnate dai vini delle sabbie.

Gli show-cooking con degustazioni prevedono la presenza degli chef Mauro Spadoni sabato 5 ottobre e Igles Corelli sabato 12 ottobre, impegnati in ricette a base d'anguilla; e lo Chef Jin Ogata domenica 6, per un incontro in cucina tra Comacchio e il Giappone.

Gusto e storia saranno invece protagonisti sabato 28 settembre, quando la Strada dei Vini e dei Sapori di Ferrara proporrà una ricetta rinascimentale del tradizionale pasticcio ferrarese. Gli appassionati di vini avranno l'occasione di conoscere e degustare vini del territorio durante le masterclass organizzate in collaborazione con il Consorzio dei Vini delle Sabbie e i sommelier dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier.

A stuzzicare i palati con aperitivi e prodotti locali saranno anche le proposte dell'area giovani presso il Sagrato del Duomo che, novità del 2024, verrà animata da tre concerti serali gratuiti nelle giornate di sabato insieme all'orchestra Santa Balera, i Nomadi tribute band e Cesare Cremonini tribute band.

Dal monumentale Trepponti alla Manifattura dei Marinati tutto il centro storico verrà coinvolto dalla Sagra ospitando un grande mercato, laboratori per bambini e famiglie, giostre, spettacoli musicali e di intrattenimento, una mostra urbana sul titolo della 26esima edizione, "Un bene di tutti" Le Madonne di Comacchio.

Tra gli eventi tradizionali, emozionanti le sfide del Palio del Paradello d'oro (28 e 29 settembre con gran finale domenica 13 ottobre), gara in velocipi, tipiche barche comacchiesi condotte con il paradello, lungo i canali del centro storico quest'anno i rioni cittadini si sfideranno anche con una delegazione giapponese.

Ad arricchire l'offerta culturale la presentazione di libri a tema valorizzazione del territorio e le rappresentazioni teatrali anche in dialetto e in costume con animazioni durante le giornate della sagra.

Festa diffusa che si estenderà anche nel territorio circostante, la Sagra dell'Anguilla ha un ricco programma di visite guidate ed escursioni a piedi, in barca e in bicicletta in compagnia di esperti per portare il turista alla scoperta delle valli di Comacchio e della natura straordinaria del Parco del Delta del Po.

Sabato 28 settembre è in programma il concerto inaugurale, gratuito, e la Serenata per archi di A. Dvorak, op. 22: un'orchestra di 16 elementi diretta dal maestro Emmanuele Lo Russo.

L'edizione 2024 della Sagra dell'Anguilla registra la gradita collaborazione delle allieve e degli allievi dell'Istituto d'Istruzione superiore "Remo Brindisi" di Comacchio.

Tutte le info su:

www.sagradellanguilla.it

www.facebook.com/sagranguilla/?locale=it_IT