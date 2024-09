(Comacchio, 27 Set 24)

E' indetta selezione pubblica per la nomina del componente del Nucleo di Valutazione dell'Ente in forma monocratica, mediante la comparazione dei curricula dei soggetti interessati alla selezione in argomento, in possesso dei requisiti previsti.

L'incarico del Nucleo di Valutazione ha durata di 3 anni decorrenti dalla data dell'atto di nomina e può essere rinnovato una volta soltanto.

Il compenso annuo per lo svolgimento dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione è fissato in Euro 4.000,00, IVA e ritenute previdenziali escluse; tale compenso deve intendersi comprensivo di ogni eventuale spesa connessa allo svolgimento dell'incarico comprese le spese per l'accesso alla sede dell'Ente.

L'avviso unitamente all'allegato a) è pubblicato sul sito dell'Ente all'indirizzo https://dgegovpa.it/Parcodeltapo/Albo/Albo