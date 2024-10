10 Ottobre, ore 21.00 Palazzo della Cultura Via Mazzini, 16 - Mesola (FE)

(Comacchio, 03 Ott 24) Il riconoscimento Unesco di Riserva di Biosfera nasce per promuovere l'interazione fra l'uomo ed il proprio ambiente. Le Riserve di Biosfera MaB Unesco individuano infatti, in alcune aree, gli ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un'appropriata gestione del territorio, si coniugano la valorizzazione dell'ecosistema e della sua biodiversità con le strategie di sviluppo sostenibile.

La serata sarà l'occasione per illustrare lo stato delle attività economiche nella Riserva di Biosfera MaB Unesco Delta del Po.