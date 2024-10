Per potenziare l’attività di protezione e incolumità delle persone

Alle ore 10 arrivo dell'imbarcazione del Corpo dei Vigili del Fuoco a Stazione di Pesca Foce - Valli di Comacchio (Ferrara)

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Ferrara e il Parco del Delta del Po Emilia - Romagna hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa teso a garantire la salvaguardia e l'incolumità delle persone in situazioni che richiedano interventi immediati e tecnicamente adeguati.

Un'imbarcazione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ferrara, mercoledì 9 ottobre alle ore 10, alla presenza di Antonio Del Gallo Comandante Provinciale Vigili del Fuoco e Aida Morelli Presidente Parco del Delta del Po Emilia - Romagna e di personalità politiche e istituzionali, sarà ormeggiata a Stazione di Pesca Foce, nelle Valli di Comacchio in una postazione appositamente predisposta dal Parco del Delta del Po. L'operazione sicurezza nelle Valli di Comacchio intende agevolare il soccorso e minimizzare i tempi di intervento in caso di emergenza lungo il percorso Argine degli Angeli, Argine Fosse - Foce e per le attività sportive e ricreative che si svolgono.

La presidente Aida Morelli illustra: "Abbiamo previsto questa "operazione sicurezza" nelle Valli di Comacchio perché l'acqua oltre che essere una straordinaria risorsa, in alcuni casi, può costituire un elemento vincolante quando si parla, appunto, di sicurezza. Collegamenti più veloci e interventi tecnici mirati costituiscono le basi fondamentali per garantire la salvaguardia dei cittadini/e che frequentano per piacere o per lavoro le Valli di Comacchio".

Antonio Del Gallo Comandante Provinciale Vigili del Fuoco sottolinea "l'importanza di aver avviato una collaborazione che consente un miglior soccorso all'utenza e una maggiore sicurezza dei propri operatori Vigili del Fuoco in un contesto altamente significativo dal punto di vista antropico ed ambientale".