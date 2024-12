Il censimento di dicembre nell'area deltizia conferma il trend in aumento dei fenicotteri

(Comacchio, 06 Dic 24) Nella mattinata di martedì 3 dicembre si è svolto l'ormai consueto censimento annuale dei fenicotteri nelle zone umide del Nord Adriatico.

In attesa dei dati complessivi vengono anticipati alcuni dei risultati per l'Emilia-Romagna dove il censimento è stato organizzato da AsOER Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna ODV in collaborazione con il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Al rilevamento hanno partecipato 62 rilevatori suddivisi in squadre, coordinati da Andrea Ravagnani, che hanno visitato contemporaneamente tutte le zone umide frequentate dai fenicotteri negli ultimi mesi.

Complessivamente sono stati contati 10.795 fenicotteri 10.593 dei quali in zone umide del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna; nel 2023 erano 9.927. Le zone umide del Parco si confermano quindi un'area di elezione per la specie a livello nazionale con un trend delle presenze in aumento negli ultimi anni.

Piccoli gruppi di fenicotteri sono stati rilevati anche in zone umide dell'interno (96 nel Modenese, 54 nel Bolognese e 52 nel Ferrarese) dove la presenza della specie sta divenendo sempre più regolare.

La giornata, sebbene nuvolosa, è stata caratterizzata ovunque da una visibilità ottimale che ha facilitato il conteggio degli individui a maggiore distanza. Tuttavia il numero di anelli colorati con codici alfanumerici letti è stato di appena una decina a causa degli alti livelli dell'acqua nelle zone umide con il maggior numero di fenicotteri.