Progetto HORIZON-MISS-2022-Clima-01 LAND4CLIMATE

(Comacchio, 20 Dic 24) Per condividere e replicare le soluzioni individuate con il progetto LAND4CLIMATE per il contrasto al cambiamento climatico, attraverso l'applicazione di Natural Based Solution NBS, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, in collaborazione con l'Università di Bologna e i docenti Silvana di Sabatino e Paolo Ruggieri, ha realizzato un incontro tecnico on line con i referenti del Comune di Cesenatico.

Data l'affinità dei territori costieri del Parco e di Cesenatico, in termini di criticità legate all'erosione costiera, l'incontro aveva fra i suoi obiettivi quello di avviare un dialogo con l'Amministrazione Comunale di Cesenatico per mettere a disposizione tutte le conoscenze acquisite nell'ambito della gestione ordinaria del territorio e durante lo svolgimento del progetto LAND4CLIMATE, in tema di NBS e lotta al cambiamento climatico, così da sostenere l'Amministrazione per valutare l'opportunità di impiegare soluzioni basate sui processi ed elementi naturali.

L'obiettivo strategico del progetto LAND4CLIMATE risiede nella condivisione di buone pratiche attraverso la divulgazione per l'applicazione di NBS. L'areale costiero presenta, forse più di altri la fragilità e l'esposizione diretta ai cambiamenti climatici che alterano l'equilibrio idrografico e di conseguenza, dell'alterazione paesaggistica in ordine a sicurezza e attività antropiche.

Il Parco infatti partecipa al progetto, sostenuto dalla linea di finanziamento Horizon della Comunità Europea, quale Front Running Region, nell'ambito della quale vengono realizzati e testati sperimentalmente interventi NBS utili a fronteggiare il rischio di erosione costiera, ingressione marina, alluvioni, ingressione cuneo salino, salinizzazione dei terreni agricoli dissesto idrogeologico

L'Università di Bologna è partner di progetto insieme alle Università Tecnica di Dortmund Università delle risorse naturali e delle scienze della vita (BOKU), L'Agenzia per il sostegno allo sviluppo regionale Košice, Lo Stato del Burgenland, Lo Stato della Stiria, Università Politehnica di Timişoara, ecc

L'Ente di Gestione si occupa anche della gestione ambientale, della salvaguardia e della valorizzazione delle aree afferenti al Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia Romagna (istituito con l.R. 27/1988) e dei Siti della Rete Natura 2000 parzialmente o completamente sovrapposti ai territori di Parco.



Il Progetto



LAND4CLIMATE mira ad aumentare la resilienza dei paesaggi e degli insediamenti urbani nell'area biogeografica continentale e oltre, spingendo l'implementazione di soluzioni basate sulla natura (NBS), che su larga scala sono ancora agli inizi. Tuttavia, ci sono tre ragioni principali per la tardiva adozione delle NBS nella pratica: