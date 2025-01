(Comacchio, 15 Gen 25) Come prevede la Legge Regionale in materia di "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" per il 2025 sono previsti corsi di formazione sia in area ferrarese che ravennate. Referenti tecnici del Parco del Delta de Po Emilia - Romagna cureranno alcuni incontri, previsti nei corsi, nei quali presenteranno le peculiarità dell'area protetta e forniranno approfondimenti su specifici aspetti normativi di tutela riguardo al Parco regionale (flora e fauna, regolamenti del parco per raccolta funghi e tartufi, sorvolo con droni, procedure legate alle sanzioni amministrative) ed ai siti appartenenti a Rete Natura 2000 ricadenti nelle competenze del Parco.

Le guardie ecologiche volontarie:

a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente;

b) accertano, nell'ambito delle convenzioni, nei limiti dell'incarico e nel rispetto di quanto previsto, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

c) collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;

d) collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.

Queste le specifiche dei corsi che saranno attivati:

Corso di Formazione per Guardie Volontarie Ambientali - Zoofile - Circolo Legambiente Servizio Vigilanza Ambientale Nucleo Provinciale di Ferrara - Legambiente Emilia Romagna

Giovedì 18 gennaio 2025, dalle 10 alle 12, presentazione del corso, presso la sala Consiliare del Comune di Portomaggiore.

Lezioni si terranno ogni lunedì dalle 20.00 alle 22.00 presso il Centro "Le Contrade" di Portomaggiore (Via G. Carducci, 11), a partire da lunedì 20 gennaio 2025. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 gennaio 2025. Al termine del corso, previo superamento di un esame finale, i partecipanti riceveranno un decreto rilasciato dalla Prefettura, valido su tutti i territori della Provincia di Ferrara.

Contatti per informazioni:

Marcello Vanzi: 338.9503725 - marcellovanzi@virgilio.it

Fausto Ghesini: 334.5872442 - fausto@ghesini.it

Marino Rizzati: 339.8556163 - marinorizzati@gmail.com



Corso di Formazione 2025 per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie - Raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente Ravenna, Corpo Guardie Ambientali Metropolitane di Bologna, Legambiente Reggio Emilia

Dal 1° aprile al 13 giugno 2025

15 lezioni e uscite sul campo

Tutte le informazioni: gelravenna.wordpress.com/formazione/