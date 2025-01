Il concorso fotografico internazionale delle Riserve di Biosfera dell'Emilia Romagna

(Comacchio, 23 Gen 25) La fotografia come forma d'arte e strumento per raccontare, immortalare e sensibilizzare sul rapporto tra l'uomo, il territorio, il cambiamento climatico e l'acqua. Attraverso gli scatti di fotografi professionisti e non provenienti da tutto il mondo, questa nuova iniziativa ideata organizzata e promossa dalle Riserve di Biosfera Unesco Appennino Tosco-Emiliano, Delta del Po e Po Grande, con il contributo della Regione Emilia Romagna, sfrutta la fotografia naturalistica per puntare i riflettori sulle complessità del nostro rapporto con l'acqua.

L'adesione al concorso è libera e gratuita e fino al 30 marzo 2025 sarà possibile partecipare caricando le proprie foto in differenti categorie (uomo e acqua, natura e acqua, cambiamento climatico e acqua) e votare (Iscrizione e votazioni sul sito ufficiale: www.mabphoto.it)

In primavera, dopo che la giuria avrà decretato i vincitori gli scatti selezionati entreranno a far parte di una mostra itinerante che porterà a divulgare il programma Mab, ed eventi culturali collegati (conferenze, manifestazioni artistiche, visite a luoghi significativi riferiti ai temi di scienza, clima, arte, spiritualità, usi antropici, biodiversità) per la diffusione della conoscenza del valore dell'acqua e della mission delle Riserve della Biosfera (montepremi totale: 6000 euro)

Tutte le info su: www.mabphoto.it

Scadenza 30/03/2025