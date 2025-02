Avviato il percorso partecipato per il nuovo Piano di Gestione del Sito Patrimonio Mondiale: Ferrara, 29 gennaio - Comacchio, 30 gennaio 2025

(Comacchio, 31 Gen 25) Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Sito Patrimonio Mondiale "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po", il Comune di Ferrara, in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Parco Delta del Po Emilia-Romagna, ha organizzato un percorso partecipato strutturato in tavoli tematici per l'ascolto del territorio.

L'iniziativa, che si è svolta il 29 gennaio, presso il Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara e il 30 gennaio, nella Sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati a Comacchio, ha coinvolto attivamente numerosi stakeholders istituzionali e territoriali - incluse associazioni e rappresentanti di categorie - nella definizione condivisa della vision e degli obiettivi strategici del nuovo Piano di Gestione per il periodo 2026-2031.

Dopo l'incontro plenario di apertura, dedicato ai saluti istituzionali e ad introduzione e avvio dei lavori, i partecipanti si sono distribuiti su due tavoli tematici, finalizzati alla progettazione delle future linee di azione per la conservazione e lo sviluppo del Sito Patrimonio Mondiale, come momento di conoscenza, discussione e contributo attivo per la definizione condivisa dei contenuti del nuovo Piano di Gestione su temi chiave:

Conservazione e Pianificazione: dalla tutela del patrimonio monumentale, alla gestione dei rischi, alle strategie per contrastare il cambiamento climatico;

Valorizzazione, Fruizione e Comunicazione: dalla promozione del turismo sostenibile, all'accessibilità fisica e digitale, agli strumenti di comunicazione per diffondere i valori del Sito.

Aida Morelli, presidente del Parco del Delta del Po, afferma: "Il lavoro di concertazione e partecipazione svolto è fondamentale per la comprensione e l'evoluzione de riconoscimento Unesco che vede protagonisti Ferrara, il delta del Po ed il Parco che lo caratterizza. Il paesaggio culturale, le eccellenze storiche e i valori specifici di queste comunità, sono una caratteristica qualificante a livello mondiale. Siamo felici di aver ospitato oggi a Comacchio, presso la Manifattura dei Marinati, i tavoli tematici della partecipazione sul tema, basilari per il riconoscimento del valore culturale".

Il percorso culminerà con un webinar di restituzione dei risultati, previsto per il 5 febbraio 2025, aperto a tutti i partecipanti ai tavoli: un'occasione per condividere quanto emerso e delineare i prossimi passi verso la redazione del nuovo Piano di Gestione.