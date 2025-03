Presentate le Natural Based Solution applicate nel Parco del Delta del Po Emilia Romagna con i progetti europei nell'ambito di un workshop dedicato agli amministratori ed ai tecnici degli enti preposti alla difesa del territorio ed alla sua gestione idraulica

Lo scorso 28 febbraio, alla Manifattura dei Marinati in Comacchio, si è svolto un incontro tecnico dedicato alla presentazione di alcuni esempi di buone pratiche di gestione dei beni naturali per il contrasto al cambiamento climatico, attraverso l'applicazione di Natural Based Solution.



La presentazione dei progetti dell'Ente Parco in corso in diverse parti del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna ha permesso di condividere criticità e possibili soluzioni per individuare una strategia condivisa, da attuare applicando, appunto, Soluzioni Naturali.



La strategia attuata con i progetti sarà applicata dal Parco nell'ordinaria gestione territoriale e nella valutazione dei progetti da realizzare all'interno dell'area protetta.

All'incontro erano presenti oltre 70 partecipanti fra amministratori locali e dirigenti dei Comuni del Parco, istituzioni di caratura nazionale, regionale e provinciale, sia in presenza che in collegamento on line con la Sala degli Aceti, come nel caso dei partner europei dei progetti internazionali presentati.

Nel corso dei lavori, aperti con il saluto della presidente del Parco Aida Morelli e coordinati dal direttore Massimiliano Costa, sono stati presentati quattro dei progetti in essere:

Progetto Interreg Central Europe INACO: previsto per migliorare la gestione idraulica per affrontare le modifiche causate dai mutamenti climatici - area di progetto, Valli di Comacchio, presentato da Alessandro Sardella, CNR - ISCA Bologna;

Progetto Interreg Italia-Croazia Action: anche in questo caso per migliorare la gestione idraulica e per affrontare le modifiche causate dai mutamenti climatici - area di progetto zone umide a Nord di Ravenna, illustrato di Stefano Ravaioli del Comune di Ravenna;

Progetto Horizon 2020 Land4Climate: innovativa forma di difesa costiera e prevenzione dell'intrusione marina e del rischio idraulico - area di progetto Foce del Reno, presentato da Silvana Di Sabatino, Università di Bologna;

Progetto LIFE NatuReef: innovativa forma di difesa costiera - area di progetto Foce del Bevano, illustrato da Luca Monteleone dell'ufficio tecnico ambientale del Parco

Progetto LIFE ClimaXPo ottimizzazione delle risorse idriche del bacino del Po, a cura di Paola Fagioli, Legambiente Emilia-Romagna.

La sintesi sulle Natural Based Solution negli ambienti costieri e fluviali attraverso la presentazione del punto di vista del Parco è stata affidata a Riccardo Santolini dell'Università di Urbino e componente CTS del Parco del Delta del Po.

L'obiettivo strategico dei progetti prevede la condivisione di buone pratiche per l'applicazione di NBS e la loro divulgazione.

L'areale costiero ed i territori che si sviluppano lungo i corsi d'acqua e intorno alle zone umide del Parco presentano, forse più di altri la fragilità e l'esposizione diretta ai cambiamenti climatici che, alterando l'equilibrio idrografico, comportano problemi di sicurezza degli abitanti e delle relative attività antropiche.

L'incontro tecnico ha rappresentato un'occasione operativa di condivisione di strategie di intervento differenziate e sostenibili, applicabili nei più svariati contesti in maniera efficace.

Lo scambio di informazioni ha nuovamente confermato l'utilità della creazione di una rete di operatori che a vario titolo sono impegnati sia sul territorio sia nazionale che europeo per individuare soluzioni sostenibili finalizzate a rendere i territori, ed in particolare le aree naturali protette, resilienti ai cambiamenti climatici che già oggi impongono un cambiamento di passo nella strategia di gestione di territori fragili ma di altissimo valore ambientale sociale ed economico.