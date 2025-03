Domenica 23 marzo 2025

(Comacchio, 14 Mar 25) Domenica 23 marzo, l'Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, in collaborazione con il Circolo Arci Casablanca, il Consiglio di Zona di Villanova e il Podere Pantaleone di Bagnacavallo, dedicherà un evento speciale in ricordo e a ringraziamento di Ivano Marescotti.

«Ivano, attore, regista e molto altro, è stato un personaggio che ha contribuito, con poliedrico talento artistico - osservano gli organizzatori - a valorizzare la nostra terra, raccontandoci nel suo modo unico la vita villanovese del passato e i ricordi della sua infanzia e della sua famiglia.»

La giornata avrà inizio alle 10.30, presso l'Oasi Podere Pantaleone, con l'inaugurazione di una panchina a lui dedicata.

Alle 11.30, presso l'Ecomuseo delle Erbe Palustri, verrà invece aperta la mostra "Artèsta e cumigiant - Artista e attore" in cui, per la prima volta, verranno esposte opere dipinte dallo stesso Marescotti, evidenziando il suo lato inedito di pittore. In esposizione ci saranno dieci quadri, in genere tecniche miste e matite su carta degli anni Settanta, tra cui un sorprendente autoritratto.

La mostra comprenderà anche una sezione fotografica con immagini dall'archivio personale che ne documentano la vita e la carriera professionale accanto ai più grandi attori del cinema italiano.A ingresso gratuito, la mostra sarà visitabile fino alla fine di agosto negli orari di apertura dell'Ecomuseo: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; chiusa il lunedì.

Il programma della giornata si concluderà con una "magnêda rumagnôla", un pranzo romagnolo, presso la Locanda dell'Allegra Mutanda, la sala conviviale dell'Ecomuseo.

L'Ecomuseo è in via Ungaretti 1 a Villanova, il Pantaleone lungo la via omonima, laterale di via Stradello a Bagnacavallo.

Informazioni e prenotazioni: 0545 280920 - erbepalustri.associazione@gmail.com

Ecomuseo e Pantaleone fanno parte del Ceas dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.