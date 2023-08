Domenica 6 Agosto 2023 dalle 09:30 alle 12:00

Domenica 6 agosto ore 9.30

Domenica 13 agosto ore 9.30

Martedì 15 agosto ore 9.30

Domenica 20 agosto ore 9.30

Domenica 27 agosto ore 9.30

Visitiamo le Valli di Argenta comodamente seduti a bordo dell'Eco-Shuttle in un percorso di circa due ore e mezza dove vi condurremo alla scoperta di un paradiso di acqua dolce, ninfee, canneti e boschi popolati da una straordinaria biodiversità animale e vegetale.

Le tappe del tour:

Bosco del Traversante

Torretta su Cassa Campotto

Cassa Bassarone

Cassa Campotto

Osservatorio su Cassa Campotto con osservazione della garzaia



Intero 15 € - Ridotto 10 €

Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C - 44011 Campotto (FE)



Prenotazione obbligatoria.



In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto.

Info e prenotazioni: Museo delle Valli, Tel.: 0532-808058 - Email: info@vallidiargenta.org (martedì-domenica dalle 9 alle 13)