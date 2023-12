Sabato 23 Dicembre 2023

Il Natale si avvicina!

Serata magica fatta di storie natalizie, cacce al tesoro nel Museo e laboratori creativi.



In occasione di Natale secondo NatuRa vi proponiamo una serata al Museo in cui i vostri bambini potranno trascorrere qualche ora insieme a noi!



Per cena verrà servita una gustosissima pizza! Camomilla per tutti prima del saluto della buonanotte.



Biglietti:

Quota di partecipazione € 20

Biglietti online: https://tinyurl.com/2h89rhsh



Attività per bambini dai 5 ai 12 anni.



Per informazioni: 0544 528710 | natura@atlantide.net