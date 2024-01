Domenica 7 Gennaio 2024 ore 10:00

Escursione guidata a piedi immersi nella natura delle Valli di Argenta per apprezzare il paesaggio nei colori invernali e conoscere le specie che lo abitano in questa stagione.

Durata 2 ore e mezza circa

percorrenza a piedi 5 km.

Intero 8 € • Ridotto 5 €

Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE)



Prenotazione obbligatoria.

In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto.



Info e prenotazioni: Tel.: 0532-808058 Email: info@vallidiargenta.org