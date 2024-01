Sabato 20 Gennaio 2024 ore 14:30

Escursione, con auto proprie, alla scoperta degli angoli più suggestivi delle Valli di Argenta per fotografare l'incantevole panorama alle luci del tramonto con il fotografo naturalista Sergio Stignani.



Intero 10 € • Ridotto 8 €

Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE)



Prenotazione obbligatoria.

In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto.

Info e prenotazioni: Tel.: 0532-808058 Email: info@vallidiargenta.org