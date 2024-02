Giornata Mondiale delle Zone Umide

Domenica 4 Febbraio 2024

Per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide, cittadini e appassionati sono invitati come ogni anno a una visita guidata nell'unica foresta allagata sopravvissuta nella Valle Padana meridionale. L'alternarsi di ambienti di bosco igrofilo inondato, praterie sommerse, spazi aperti, protegge in febbraio la rara flora ancora dormiente e i furtivi movimenti della fauna tipica degli ambienti palustri. Punte Alberete è capace di trasmettere in ogni stagione suggestioni uniche e ad essa sono dedicati ambiziosi progetti di riqualificazione, nonché quotidiana attenzione per tutte le componenti naturali che il sito ospita: un esempio virtuoso di recupero e valorizzazione.

Ritrovo presso il parcheggio di Punte Alberete, al km 8 della S.S. Romea.

Due appuntamenti: alle 08.40 (partenza 9:00) e alle 10.40 (partenza alle 11:00) - ingresso gratuito.