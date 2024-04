Percorso alla scoperta degli aspetti naturalistici e dell'attività dell'uomo nelle Valli di Comacchio

Sabato 6 Aprile 2024

Percorso alla scoperta degli aspetti naturalistici e dell'attività dell'uomo nelle Valli di Comacchio; partendo dal centro storico, navigheremo in un ecosistema unico, tra vivai di vongole e capanni da pesca. Sbarcheremo nei luoghi dell'Anguilla e visiteremo la struttura per la pesca tradizionale alla scoperta di questa specie misteriosa e minacciata di estinzione.



Durante l'escursione osserveremo i mutamenti in atto nella valle salmastra, i nuovi equilibri ecologici dovuti anche al cambiamento climatico e raggiungeremo punti privilegiati per l'avvistamento dell'avifauna acquatica, tra i cui i fenicotteri.



Durata: 1h45