Narrazioni e Leggende

Venerdì 19 Aprile 2024

Fantasmi chi sono o cosa sono? O meglio ancora, esistono davvero?

Cercheremo di dare una risposta a queste domande in questa serata fatta di racconti e suggestioni. Inizieremo dalle leggende di case infestate presenti nel Delta de Po; arriveremo a citare alcuni film horror girati sul territorio deltizio, passando dalla storia del fantasma romagnolo più famoso d'Italia, quello della piccola Azzurrina. E molto altro ancora...

Ci troveremo presso il Centro Visite Bevanella del Parco del Delta Del Po, ci raduneremo come si faceva negli antichi trebbi in campagna per ascoltare racconti e vedere le immagini che proietteremo, cercando di dare una risposta ai molti interrogativi su questo affascinante tema.

Ore: 20.30

Iscrizione obbligatoria: messaggio scritto o vocale (NO telefonate) al 333 4098134

Quota: 5 euro a persona per assistere alla narrazione

Durata 2 ore circa

Ritrovo: Centro Visite Bevanella del parco Del Delta Del Po in via Canale Pergami 80 a Savio (RA) https://bit.ly/centrovisitebevanella