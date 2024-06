Lunedì 17 Giugno 2024

Ogni lunedì da giugno al 2 settembre

Sulla barca elettrica andiamo alla scoperta di un ambiente magico all'ora del tramonto.



Raggiungiamo silenziosamente un pontile in legno, dove scendiamo e percorriamo un breve tratto in passeggiata fino al cuore della Salina dove ci sediamo e gustiamo un aperitivo al sacco preparato dal Chiosco del Lago. L'aperitivo viene gustato in modalità picnic seduti su una coperta.

Per maggiori informazioni: 0544 973040 - salinadicervia@atlantide.net

