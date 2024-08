Sabato 31 Agosto 2024

Sabato 31 agosto 2024, ore 18.00, performance in dialetto comacchiese

Associazione TemperaMenti APS

In t'un ealbe invarneale una s'ciupta' (in un'alba invernale una schioppettata)

Ci sono parole che solo il dialetto comacchiese riesce ad esprimere con il colore dell'emozione: brani inediti, racconti, riflessioni e poesie scandiranno i tempi della scoperta, fra passato e presente, del mondo delle Valli di Comacchio e dell'attività venatoria.