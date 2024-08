Visita guidata a piedi e in trenino

Giovedì 29 Agosto 2024

Ti aspettiamo per riscoprire insieme un'oasi di ineguagliabile bellezza.

Un'emozione che si rinnova: a bordo del trenino della Salina potrai godere di scorci di paesaggio inaccessibili altrove e sulle tracce dell'oro bianco, scoprirai i segreti del sale nel corso della storia, grazie alle spiegazioni del personale della Salina e all'osservazione della salinetta didattica dimostrativa, dove il sale viene ancora raccolto a mano secondo le antiche tradizioni.

Un viaggio in uno scrigno di biodiversità unico, dove è possibile ammirare centinaia di fenicotteri che, insieme a decine di atre specie come sterne, gabbiani, cavalieri d'Italia e avocette, caratterizzano l'ecosistema della Salina. Ma anche un'occasione per visitare testimonianze della storia antica del territorio, come la Torre Rossa: una fortezza estense risalente a metà del Cinquecento.

Una parte del sentiero potrà inoltre essere percorsa a piedi, per poter osservare da vicino le fioriture e la vegetazione presente, fare birdwatching e scattare foto di un'esperienza indimenticabile.

La durata delle visite guidate è di circa due ore.

L'accesso alla Salina è consentito solo con l'accompagnamento delle guide autorizzate e la prenotazione è obbligatoria.

Non sono ammessi i cani.

Biglietti:

Intero € 8

Ridotto € 6 (dai 4 ai 13 anni e over 65) Gratuito per bambini fino a 3 anni





Si consiglia di portare:

- acqua

- cappellino per il sole



Ritrovo: ingresso Salina di Comacchio, Via delle Saline - Comacchio (FE)



Per prenotare: Tel +39 0533 725301 - Mob +39 345 3080049

dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 - venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

email info@salinadicomacchio.it - www.salinadicomacchio.it