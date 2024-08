Domenica 1 Settembre 2024

Domenica 1° settembre ore 17.30 (18.00 per chi non partecipa all'aperitivo)

Escursione guidata nella parte meridionale delle Valli di Comacchio per approfondire la conoscenza dei fenicotteri che la popolano numerosi colorando il paesaggio di rosa.

Possibilità di partecipare all'aperitivo (da prenotare in autonomia alla struttura al numero 338 846 0287) con assaggi di prodotti tipici al costo di 15 € presso l'Agriturismo Prato Pozzo.

Intero 8 € • Ridotto 5 € da corrispondere alla guida

Ritrovo presso Agriturismo Prato Pozzo, Via Rotta Martinella, 34/a, 44011 Anita (FE)