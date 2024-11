Domenica 3 Novembre 2024

Una giornata intera in bicicletta dedicata all'esplorazione del territorio delle Valli di Comacchio. Accompagnati da una guida esperta, partiremo da S. Alberto per arrivare fino a Lido di Spina percorrendo il suggestivo Argine Degli Angeli, una tra le più belle piste ciclopedonali d'Italia.



Una volta arrivati al mare, sarà possibile gestire il tempo libero in maniera autonoma (pranzo, spiaggia o visita gli insediamenti etruschi) fino al rientro serale a S. Alberto, accompagnati dalla medesima guida.



Lunghezza (A/R): 18 km + 18 km

Altre informazioni