Sabato 9 Novembre 2024

Vi accompagniamo in escursione a piedi all'interno della Penisola di Boscoforte, nel cuore delle Valli di Comacchio, nel Parco del Delta del Po. L'incontro suggestivo e inaspettato è quello con i cavalli Camargue-Delta, che vagano ormai da molti anni allo stato brado su questo lembo di terra.

Il percorso a piedi è lungo circa 5 km ed è semplice. Si arriva al punto di partenza a piedi dopo una breve camminata sull'argine del fiume Reno.



Ritrovo: Ritrovo presso il cancello di Boscoforte. Al ritrovo NON SI ARRIVA IN AUTO (lasciare auto al parcheggio del Traghetto di S. Alberto, lato Comacchio, proseguire a piedi sulla strada sterrata in direzione Est, dopo circa 700 metri il cancello si trova sulla sinistra). Coordinate GPS 44°32'58.4"N 12°09'13.3"E, coordinate Plus Code (Google Maps) G5X3+RF Argenta, Provincia di Ferrara



Biglietti:

Intero € 10

Ridotto (studenti, pensionati, residenti dei comuni di Argenta, Ravenna e Comacchio) € 8

Gratuito per bambini fino a 14 anni e residenti a S. Alberto

Biglietti online: urly.it/3a5pw



Per maggiori informazioni: 0544 528710 | natura@atlantide.net

Altre informazioni