Domenica 2 Febbraio 2025

Vi accompagniamo in escursione a piedi all'interno della Foresta Allagata di Punte Alberete, un'oasi naturalistica protetta situata a circa 10 km a nord di Ravenna. Un paesaggio unico nel suo genere.



L'oasi è un'importante zona umida di riproduzione dell'avifauna, in particolare degli aironi e ospita la più grande colonia di garzette d'Italia. Fitta e incontaminata, la Foresta Allagata sembra un luogo fiabesco, in cui possiamo immergerci nella natura.



Il percorso a piedi è facile e pianeggiante, sono circa 5 km. Un'escursione adatta a tutta la famiglia.



Biglietti:

Quota di partecipazione € 10

Bambini 0-5 anni gratuiti

Biglietti online: https://tinyurl.com/mt4t38vj



Consigliamo:

- abbigliamento e scarpe comode

- acqua



Ritrovo presso il capanno di ingresso di Punte Alberete. Lasciate l'auto nel parcheggio di Punte Alberete, lungo la S.S. 309 Romea: venendo da Ravenna si svolta a sinistra prima del Canale Fossatone; venendo da Comacchio si svolta a destra dopo il Canale Fossatone. Coordinate: 44°30'21.9"N 12°13'18.2"E. Una volta lasciata l'auto, entrare a piedi dal cancello di ingresso, attraversare il ponte sul Canale Fossatone e lì un operatore vi aspetterà per la visita.



Per maggiori informazioni: 0544 528710 - natura@atlantide.net