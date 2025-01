Sabato 18 Gennaio 2025

Un'escursione guidata in passeggiata nell'orario più suggestivo della giornata in un paesaggio che sfuma dal verde della Pineta San Vitale, all'azzurro degli specchi d'acqua, caratterizzato dai tradizionali capanni da pesca. Munito di binocolo, insieme alla nostra Guida Ambientale puoi ammirare e riconoscere le diverse specie animali che vivono alla Pialassa della Baiona, zona umida del Parco del Delta del Po, a Ravenna.

Quota di partecipazione € 8

Bambini 0-5 anni gratuiti

Biglietti online: https://shorturl.at/gxNtA

Quest'area di 1100 ettari di zone umide deve il suo nome "Pialassa" all'unione dei termini "piglia" e "lascia", poiché al suo interno, di fatto, si crea un dinamico sistema di scambio dell'acqua marina.



La Pialassa è il luogo perfetto per gli amanti del birdwatching. Grazie alla qualità dell'habitat, alcune specie trovano questa zona del Parco del Delta del Po ideale per alimentarsi e nidificare: il marangone minore, il mignattaio, il mignattino piombato. Inoltre, alcuni uccelli migratori decidono di fare una sosta in questo luogo prima di riprendere il volo verso la propria destinazione.



Fare birdwatching in questa zona permette di ammirare anche colonie di fratino, di avocetta e di cavaliere d'Italia, oltre a garzette e gabbiani.



Fino alla prima domenica di maggio il ritrovo è previsto a Ca' Vecchia (superare la sbarra), dalla seconda domenica di maggio il ritrovo è previsto alla sbarra di ingresso in Pineta San Vitale (coordinate 44°30'29.1"N 12°13'26.6"E).



Per maggiori informazioni: 0544 528710 - natura@atlantide.net

Altre informazioni