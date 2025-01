Escursioni guidate e gratuite curate dal Parco del Delta del Po Emilia-Romagna dalle 9 alle 12

Sabato 1 Febbraio 2025

I referenti del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, dalle ore 9 alle ore 12, saranno disponibili per accompagnare i visitatori alla scoperta del percorso naturalistico realizzato nella splendida Oasi di Boscoforte che si inoltra nelle Valli di Comacchio. L'Oasi di Boscoforte è collegata all'argine del Fiume Reno: si raggiunge percorrendo via Rotta Martinella (Anita, Ferrara) proseguendo poi lungo l'argine del Fiume. Il sito è anche raggiungibile in bici (da Est) giungendo dall'Argine degli angeli, fra valli e fiume.

Ingresso libero senza prenotazione https://maps.app.goo.gl/ycVXBKukQ3M83ZbZA