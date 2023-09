Conoscere e proteggere l’anguilla e le lagune nel Delta del Po.

(Ariano Polesine, 05 Set 23) Per l'anno scolastico 2023/24 L'Ente Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po propone diverse opportunità di visita gratuite nell'ambito dei progetti LIFE TRANSFER E LIFEEL.

1) Il Parco del Delta del Po è partner del progetto LIFEEL- LIFE19 NAT/IT/000851 Misure urgenti nel Mediterraneo Orientale per la conservazione a lungo termine dell'Anguilla europea (Anguilla anguilla), il primo progetto di conservazione dell'Anguilla europea concepito a scala dell'intero bacino del Fiume Po.

Tra le azioni di progetto, riveste un ruolo importante la divulgazione e la sensibilizzazione nelle scuole attraverso incontri e visite guidate con gli alunni e insegnanti. Per le scuole del Veneto che desiderassero aderire all'iniziativa, infatti, vi è la possibilità usufruire di un'attività di 1/2 giornata nel Delta del Po, con visita guidata gratuita, alla scoperta dei segreti della Valle da pesca e dell'anguilla, specie ittica in via d'estinzione.

Sarà, inoltre, distribuito agli alunni un Kit didattico L'anguilla a scuola, composto da un quaderno didattico, un manuale dell'insegnante e delle presentazioni in power point di supporto per le attività in classe.

Questo strumento didattico è stato realizzato nell'ambito delle attività di divulgazione previste nel progetto LIFEEL ed è stato ideato con un linguaggio idoneo a studenti dell'ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per sensibilizzarli ed avvicinarli ai temi della conservazione della Natura, della tutela di specie a rischio e degli habitat ad essi connesse, oltre alle azioni che l'uomo può mettere in atto per conservare la biodiversità e la Natura nel complesso.

Per maggiori informazioni sul progetto per le scuole si prega di mandare una mail a scuoleprogettolifeel@gmail.com

PARTECIPA AL SONDAGGIO "L'Anguilla europea, specie straordinaria, rischia l'estinzione. Problema suo o di tutti?" seguendo il link https://forms.gle/rrCMW6MwvaFnSgbU7

Per maggiori info sul Progetto Lifeel consulta il sito https://lifeel.eu/

2) Nell'ambito dell'Azione E.1.3 del PROGETTO LIFE TRANSFER "SEAGRASS TRANSPLANTATION FOR TRANSITIONAL ECOSYSTEM RECOVERY" LIFE19 NAT/IT/000264 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, che ha come obiettivo quello di coinvolgere gli alunni nelle attività del progetto e migliorare la sensibilità ecologica nei confronti degli habitat lagunari e dell'importanza delle fanerogame acquatiche per la loro conservazione, l'Ente Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po offre, alle scuole del Veneto, l'opportunità di usufruire GRATUITAMENTE di una di visita guidata alla Laguna di Caleri nel territorio del Delta del Po.

La proposta di educazione ambientale, per l'anno scolastico 2023/24, si rivolge alle le scuole primarie e secondarie (primo e secondo grado) della Regione Veneto e si sviluppa in una lezione frontale in aula di 1 ora e 1 o 2 ore di visita guidata alla Laguna di Caleri a cura di una guida naturalistico-ambientale abilitata.

Alle classi aderenti sarà inoltre fornito materiale didattico di supporto alle lezioni.

In particolare, verrà illustrato agli studenti il progetto LIFE TRANSFER (www.lifetransfer.eu) e le problematiche legate alla regressione delle fanerogame acquatiche negli habitat 1150*. I contenuti saranno finalizzati alla sensibilizzazione delle tematiche del progetto, differenziati in base al target di riferimento e con una progettazione tale da permettere anche ai docenti un trasferimento delle conoscenze, eventualmente, anche ad altre classi e in anni successivi. L'attività formativa potrà prevedere anche la possibilità di essere realizzata a distanza.

Per info e adesioni all'iniziativa contattare la Dr.ssa Roberta De Faveri inviando una mail a info@parcodeltapo.org