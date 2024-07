(Solsona, 18 Lug 24) Dal 22 al 24 luglio 2024, il Centro di Scienze e Tecnologie Forestali della Catalogna (CTFC) a Solsona (Spagna), ospiterà il kick-off meeting del Progetto PRIMA Nexus RES-MAB. Questo incontro segna una pietra miliare significativa nello sforzo di collaborazione per combattere il cambiamento climatico nella regioni del Mediterraneo.

Il progetto RES-MAB si concentra sulla trasformazione di dieci siti dimostrativi delle Riserve della Biosfera (BR) in "laboratori viventi" per testare e implementare soluzioni WEFE (Water, Energy, Food and EcoSystem, Acqua-Energia-Cibo-Ecosistema). L'approccio olistico WEFE Nexus riconosce l'interconnessione di queste risorse vitali e mira a creare paesaggi più resilienti in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici.

Il progetto RES-MAB, finanziato dalla Fondazione PRIMA e guidato dal CTFC, riunisce istituti di ricerca, agenzie governative e ONG di sette paesi del Mediterraneo: Spagna, Giordania, Francia, Italia, Slovenia, Marocco e Libano.

I partner lavoreranno per aumentare la sicurezza alimentare e migliorare la sostenibilità della gestione delle risorse idriche ed energetiche, potenziare la biodiversità e la conservazione degli ecosistemi, migliorare i mezzi di sussistenza delle comunità locali e vulnerabili e sviluppare soluzioni innovative per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici nella regione del Mediterraneo. . In questo modo, il progetto approfondirà gli aspetti socioecologici e legali, fondamentali per comprendere lo stato attuale delle Riserve della Biosfera e le sfide che devono affrontare.

L'incontro

Il kick-off meeting sarà il primo incontro faccia a faccia dei membri del consorzio. Fornirà una piattaforma per condividere conoscenze, discutere strategie e promuovere la collaborazione tra i dieci partner mediterranei del progetto. Durante l'incontro di tre giorni, i partner stabiliranno una solida base per il successo del progetto affrontando gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari.

Durante l'incontro, i partecipanti discuteranno i quadri comuni per le soluzioni basate su WEFE Nexus e affronteranno eventuali dubbi o preoccupazioni per garantire l'allineamento e la coerenza del progetto.