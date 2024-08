Le due storiche imbarcazioni di Legambiente “Oloferne” e “Catholica” nel Delta del Po, al Porto di Albarella accolgono il pubblico..

(Ariano Polesine, 07 Ago 24) Prosegue il viaggio della Goletta Verde di Legambiente, lo storico veliero che solca i mari italiani in difesa delle acque e delle coste. La tappa in Veneto sarà caratterizzata da un momento amarcord: le due storiche imbarcazioni "Oloferne" e "Catholica", che da 38 anni ospitano a bordo la campagna Goletta Verde di Legambiente, si incroceranno nel Delta del Po in provincia di Rovigo il 9 agosto. Per tanti anni i due velieri, risalenti agli anni Quaranta, sono stati i protagonisti della campagna di Goletta Verde. Ora "Oloferne" continua a solcare i mari italiani mentre la "Catholica", dopo un lungo restauro, è ormeggiata ad Albarella dove ospita un laboratorio didattico gestito dalla Fondazione Goletta L.a.b..

"L'arrivo di Goletta Verde di Legambiente ci dona ogni anno una grande carica di energia positiva, che ci sprona a fare sempre più per la tutela del nostro prezioso mare e per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio – dichiara Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto. Ci riempie il cuore il momento di incontro organizzato tra le due storiche golette di Legambiente, entrambe, anche se in modalità diversa, continuano a dare il loro contributo alla salvaguardia della biodiversità dei mari e all'educazione ambientale dei più piccoli".





L'evento offre l'opportunità di visitare le due imbarcazioni e di poter partecipare ai laboratori di educazione ambientale gratuiti organizzati per la giornata:

Ore 11.30, 12.30 e 13.30 | A bordo delle Golette Catholica e Oloferne, ormeggiate al porto di Albarella

Laboratori didattici "Alla scoperta del mare" a bordo di Goletta Verde Oloferne e "CIMEntiamoci con il Capitano Eridano!" a bordo di Goletta Catholica

Salite a bordo di Goletta Verde Oloferne per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali. A bordo di Goletta Catholica, veliero del 1936 famoso per essere stato la prima "Goletta Verde" di Legambiente, protagonista per 25 anni del monitoraggio dei mari, simbolo delle lotte a difesa dell'ambiente, oggi laboratorio di biodiversità (https://fondazionegolab.it/) si andrà alla scoperta della storia della imbarcazione e dell'antica arte dei nodi marinareschi.

I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!

Per info e prenotazioni: laboratori@fondazionegolab.it e golettaverde@legambiente.it