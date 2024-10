(Ariano Polesine, 01 Ott 24) Ai fini della selezione degli operatori, così come stabilito dalle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 30 luglio 2024, è stato pubblicato nel sito internet della Regione del Veneto, l'avviso pubblico consultabile:

- nella sezione "Avvisi" della pagina "Bandi avvisi concorsi" al seguente link

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10881&fromPage=Elenco&high=;

- nella sezione della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale al seguente link

https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/bando-partecipazione-fiere-turismo.

La/e domanda/e di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo promoeconomia@pec.regione.veneto.it entro e non oltre il termine perentorio di martedì 22 ottobre 2024.

Si fa presente, inoltre, che, nell'ambito del PR FESR 2021-2027 azione 1.3.10, sub B, con deliberazione n. 1087 del 17 settembre 2024 è stato approvato il "Bando per la partecipazione a fiere internazionali per la promozione dell'offerta turistica e culturale regionale", consultabile al seguente link: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=10865&fromPage=Elenco&High=, rivolto alle Piccole e Medie Imprese (PMI) che saranno ammesse alla partecipazione alle fiere di cui sopra nell'ambito dello stand regionale.

Gli uffici della Direzione Promozione economica e Marketing territoriale rimangono a disposizione per ogni informazione: telefono 041 2795495 - 5663; email: marketing@regione.veneto.it.

Scadenza 23/10/2024