(Ariano Polesine, 17 Mar 25)

Prot. 1286/2025

Porto Viro 17/03/2025

OGGETTO: Progetto dei lavori di ""Escavo canale sub-lagunare - Laguna di Barbamarco" - Lotto n. 01 - Progetto LIFE19-NAT_IT_000264 - acronimo TRANSFER" - Progetto acr. LIFE TRANSFER "Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery" cod. LIFE19/NAT/IT/000264.

Procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO) sul portale MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato con D. L. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 180/2021.

AVVISO AI CREDITORI - AVVISI AD OPPONENDUM

CUP F29J19000650005 – CIG 9852332192

COMMITTENTE: Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po

IMPRESA AFFIDATARIA: SOMIT s.r.l. Borgo San Giovanni, 565 - 30015 CHIOGGIA

(art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e art. 217 e 218 del DPR 207/2010 smi)

Il sottoscritto Dott. Pako Massaro in qualità di Direttore dell'Ente e Responsabile del Progetto LIFE TRANSFER, vista la documentazione pervenuta dalla direzione lavori e approvata dal RUP per i lavori

INVITA

chiunque vanti crediti verso la suddetta impresa relativamente ai lavori, forniture e per occupazioni temporanee o permanenti di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori anzidetti a presentare, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tal fine presentate.

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi al sito istituzionale dell'Ente Parco nella sezione Avvisi e Bandi.

Dott. Pako Massaro

Scadenza 01/04/2025