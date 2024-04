Sabato 6 Aprile 2024 dalle 15:30 alle 18:30

La Golena di Ca' Pisani è una delle Oasi più importanti del Delta del Po per la preziosa avifauna, sia stanziale che migratrice.

Al suo interno è presente una nutrita "Garzaia" multispecifica, dove trovano riparo vari ardeidi, tra cui l'airone rosso, spatole e marangoni. Nelle bassure regolarmente esposte dai livelli delle acque già soggette al gioco delle maree, è facile trovare diversi limicoli in alimentazione e tra le fronde del bosco ripariale cantano senza sosta, numerosi, i silvidi. Su tutto può incombere il volo minaccioso dei rapaci.

Sotto la guida di un esperto ornitologo proveremo a scovarli e a riconoscerli, per aumentare la nostra confidenza con questo mondo quasi sconosciuto, anche se molto vicino a noi.