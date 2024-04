Domenica 7 Aprile 2024 dalle 09:00 alle 12:00

Partendo dal borgo fluviale di Porto Levante, raggiungeremo in barca Scano Cavallari, una delle più belle spiagge selvagge del Delta, che ospitava un tempo l'unico villaggio in muratura di quel "popolo degli scanni" che abitava i margini più estremi e liberi del territorio.

Percorreremo il profilo dello scano, esplorando i preziosi ambienti che dividono il mare dalla laguna e immaginando le giornate dei suoi abitanti di un tempo.

Sull'isola sarà attivo il ristorante "Rifugio al Ghebo" per chi vorrà fermarsi a fine escursione.