Martedì 27 Agosto 2024

La Laguna di Caleri è uno dei luoghi più ricchi di biodiversità: sulle barene crescono piante alofile come il limonio e la salicornia, e durante l'escursione possiamo osservare aironi, svassi e beccacce di mare. Qui l'uomo ha creato gli orti d'acqua per la coltivazione delle vongole e ha costruito, lungo la via delle Valli, le "cavane", i ricoveri per le barche dei pescatori.

Costeggiata l'Isola di Albarella, ammiriamo dalla laguna il Giardino Botanico di Porto Caleri, una delle perle più conosciute di tutto il Parco.



Imbarco: Porto Caleri Via della Bocca Vecchia, Rosolina (Ro) - Albarella punto 13 della mappa

ore 10.30, 15,30 e 17.30

Prenotazione: on-line o telefonica al 0426380314 - info@marinocacciatori.it