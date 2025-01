Domenica 26 Gennaio 2025 dalle 10:00 alle 12:30

Un'escursione di trekking e barca sugli scanni del Delta del Po offre un'esperienza unica nel paesaggio tranquillo e affascinante della stagione invernale. Dopo una navigazione tra i canneti, si raggiunge Scano Bastimento, isolotto di sabbia dove inizia il trekking tra dune e canneti spogli. Nella stagione fredda, il Delta ospita numerosi uccelli acquatici che svernano, come anatre, cormorani e aironi. L'atmosfera silenziosa e i panorami invernali creano un'esperienza immersiva, perfetta per chi cerca la bellezza selvaggia e paesaggi per l'anima

DURATA ATTIVITA': 2h30 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30,00 comprensivo di servizio guida e navigazione

COSA PORTARE: acqua e bevande, snacks, abbigliamento caldo e adatto in caso di vento.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, POSTI LIMITATI

INFO E PRENOTAZIONI: 345 2518596 - info@aqualab.it

BIGLIETTI ONLINE: https://www.aqualab.it/.../trek-boat-gli-scanni-le-isole...

L' escursione verrà rimandata in caso di avverse condizione meteo