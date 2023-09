Si comunica che dal giorno 11.09.2023 al giorno 26.09.2023, ad eccezione del sabato e della domenica, il tratto di Via Verdi in Comune di Casier (TV) del percorso ciclopedonale denominato Greenway del Fiume Sile, sarà chiuso alla circolazione, in quanto interessato da interventi di somma urgenza.

Grazie per la collaborazione!