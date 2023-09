(Treviso, 27 Set 23)

Tornano le Fattorie didattiche Aperte!

Domenica 8 ottobre 2023 si svolge la ventesima edizione dell'evento organizzato dalla Regione del Veneto, in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole, con l'obiettivo di promuovere le fattorie didattiche iscritte all'Elenco regionale come luoghi di apprendimento, incontro e benessere per le persone di tutte le età.

Si tratta di un'edizione speciale, un'occasione per festeggiare insieme 20 anni di una storia cresciuta nella mente e nel cuore delle persone, nello scorrere del tempo e nel mutare delle stagioni.

Domenica le Fattorie Didattiche Aperte aprono le loro porte, organizzando una visita guidata gratuita e, alcune di loro, laboratori a pagamento, per piccoli e grandi, a un prezzo promozionale.

La prenotazione è obbligatoria, sia per la visita guidata che per l'iscrizione ai laboratori a numero chiuso, contattando direttamente il Responsabile della Fattoria didattica

Tutte le fattorie didattiche Aperte domenica 8 ottobre

https://www.regione.veneto.it/web/turismo/giornata-aperta

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Fattorie Didattiche Aperte

https://www.facebook.com/fattoriedidattichedelveneto/