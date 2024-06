16 escursioni nel Parco, in estate e autunno, con l'accompagnamento degli esperti

(Tione di Trento, 10 Giu 24) Sta per tornare Esploraparco! Da domenica 16 giugno a domenica 17 novembre sono proposte 16 facili escursioni per turisti e residenti, organizzate dal Parco Fluviale della Sarca, in collaborazione con le Guide Alpine e gli Accompagnatori di media montagna di Mountain Friends.



Ogni uscita è pensata per conoscere una zona diversa del Parco Fluviale, dai ghiacciai dell'Adamello fino al Lago di Garda, alcune delle magnifiche riserve protette che lo compongono e i mille elementi naturali o culturali che rendono l'ambiente della Sarca un luogo di vita.



Per tutta l'estate e l'autunno, si andrà quindi alla scoperta degli ambienti acquatici, ma anche del bosco, dei fiori, delle rocce, della biodiversità e poi delle malghe, degli alpeggi e dei frutti del territorio, come l'uva o la noce. Ogni esperienza sarà arricchita dalle spiegazioni e dai racconti delle guide che accompagneranno i partecipanti.



La partecipazione è gratuita previa prenotazione.



Ecco di seguito il calendario suddiviso per zone: Basso Sarca e Alto Sarca. L'orario di tutte le escursioni è dalle 9:00 alle 15:00.

BASSO SARCA

Domenica 16 giugno

CAMMINARE TRA I FIORI

Dro/Comano Terme



Giovedì 4 luglio

ERBE COMMESTIBILI, OFFICINALI E VELENOSE

Arco



Domenica 1° settembre

CONOSCERE LA SARCA SU DUE RUOTE (MTB)

Sarche/Torbole

Domenica 15 settembre

IL PROFUMO DELL'UVA

Calavino



Domenica 22 settembre

SCAVI NELLA ROCCIA: UOMO E NATURA

Sarche/Torbole



Domenica 13 ottobre

LE IMPRONTE DEI DINOSAURI

Dro/Drena



Domenica 20 ottobre

PERCORSO PANORAMICO DEL PONALE

Riva del Garda



Domenica 17 novembre

IL FIORDO DEL LAGO DI GARDA

Riva del Garda

ALTO SARCA

Domenica 23 giugno

I MILLE VOLTI DEL BOSCO

Sella Giudicarie



Giovedì 18 luglio

IL SUONO DELLA SARCA

San Lorenzo Dorsino



Domenica 28 luglio

I MONTI DI TIONE

Tione di Trento



Giovedì 1° agosto

AL PASCOLO IN ALTA MONTAGNA

Stenico/Bocenago



Giovedì 22 agosto

IL CAMPO TRINCERATO DI CLEMP

Pinzolo



Domenica 8 settembre

LA VALLE DEI MULINI E LA CENTRALE CEIS

Stenico



Domenica 6 ottobre

TRA NATURA, ARTE E RELIGIONE

Spiazzo/Pelugo



Domenica 11 novembre

LA NOCE BLEGGIANA PRESIDIO SLOW FOOD

Bleggio Superiore

INFO UTILI

Durante la giornata è prevista una sosta per il pranzo al sacco (a carico dei partecipanti).

Le escursioni annullate per maltempo saranno recuperate in data successiva.

COME PARTECIPARE

L'iscrizione, gratuita e necessaria per partecipare, va effettuata entro le ore 17:00 del giorno precedente l'escursione ONLINE al seguente link

Per informazioni contattare Mountain Friends

e-mail info@mountainfriends.it

tel. 345 3858648