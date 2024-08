Da martedì 3 a domenica 8 settembre camminatori con disabilità visive avranno una settimana di viaggio nella natura del Trentino dedicata a loro.

(Tione di Trento, 01 Ago 24) Dal 3 all'8 settembre 2024 torna la Cammino San Vili Special Week! Dopo il successo delle prime due edizioni, riproponiamo a camminatori, con disabilità visive e non, la possibilità di vivere un'esperienza di viaggio, conoscenza e spiritualità, lungo gli oltre 100 km del Cammino di San Vili da Madonna di Camoiglio a Trento.

Il gruppo sarà guidato dall'Accompagnatore di Media Montagna, zoologo e naturalista Filippo Zibordi e sarà arricchito da eventi di intrattenimento, con personaggi legati al tema della disabilità, aperti anche al pubblico, vedente, non vedente, turista e locale.

Grazie a vari pacchetti organizzati, sarà possibile avere un'offerta di viaggio completa di soggiorno oppure unirsi al gruppo anche soltanto per singole tappe. Ci si può iscrivere entro venerdì 23 agosto.

Le tappe della settimana

TAPPA 1: martedì 3/9: Madonna di Campiglio – Caderzone Terme.

Lunghezza 22.1 km. Dislivello 159 mt

Ore 16.00 a Caderzone Terme – Merenda insieme ad un allevatore di mucche razza Rendena, degustando i prodotti del territorio, parlando di passato, presente e futuro.

TAPPA 2: mercoledì 4/9: Caderzone Terme – Saone.

Lunghezza 19.6 km. Dislivello 235 mt

Ore 21.00 a Saone/Tione di Trento – Spettacolo di danza con Chris Serebour, famoso ballerino di breakdance non vedente.

TAPPA 3: giovedì 5/9 Saone – San Lorenzo in Banale.

Lunghezza 24 km. Dislivello 826 mt

Stenico – Percorso sensoriale BoscoArteStenico.

Ore 21.00 a San Lorenzo in Banale – Serata con Alessandro Bordini, mental coach non vedente, autore del libro "Il giro del mondo come non lo avete mai visto".

TAPPA 4: venerdì 6/9 San Lorenzo in Banale – Vezzano.

Lunghezza 21 km. Dislivello 660 mt

Trekking musicale con tromba e banjo.

TAPPA 5: sabato 7/9 S. Vezzano – Monte Terlago.

Lunghezza 13 km. Dislivello 594 mt

Monte Terlago – Pic Nic ai Prati di Prada.

TAPPA 6: domenica 8/9 Monte Terlago – Trento.

Lunghezza 17,2 km. Dislivello 543mt

Ore 15.00 a Trento - Arrivo in piazza Duomo.

Tutte le informazioni, i costi e le modalità di partecipazione sono sul sito del Cammino di San Vili.

Contatti

Alessandro Armani 333 4567980

Maura Gasperi 335 807 4220

e-mail: camminosanvili@gmail.com