In programma anche un'escursione con il Parco fluviale alla cascata del Rio Bianco e nella Valle dei Mulini

(Tione di Trento, 03 Set 24) Il Parco Fluviale della Sarca è partner di "Gamberi" Festival delle Acque a Comano in programma a Comano Terme dal 6 all'8 settembre.

Attraverso un ricco programma, in cui si succederanno momenti culturali e momenti di intrattenimento, il gruppo di giovani organizzatori vuole sensibilizzare i partecipanti sull'importanza dell'acqua come dono, portando miglioramenti nella gestione del patrimonio idrico, e sulla scomparsa dei gamberi di fiume nelle acque trentine.

I gamberi di fiume, ampiamente diffusi in Trentino fino agli anni '50, sono infatti quasi del tutto scomparsi dai grandi fiumi di fondovalle, a causa dell'inquinamento e delle attività antropiche. L'auspicio quindi è quello di poter gestire le acque per favorire un ritorno del gambero di fiume nelle acque delle Giudicarie esteriori, considerata la loro estrema rilevanza per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi acquatici.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto partecipare più di duemila persone, il Festival torna con ancora più consapevolezza sul tema con talk, escursioni, spettacoli, cinema all'aperto, concerti, attività di educazione ambientale, mostre, incontri, pratiche di natural wellness, cene sui ponti, letture per grandi e piccoli. Durante i tre giorni saranno molte le occasioni per riflettere e divertirsi, per guardare al presente e costruire il futuro.

In particolare, il Parco fluviale della Sarca sarà presente con un'escursione di Esploraparco nella giornata di domenica 8 settembre.

Escursione alla valle dei Mulini e visita alla Centrale idroelettrica di Stenico

L'escursione porta alla cascata del Rio Bianco e nella Valle dei Mulini, un luogo solcato dalle acque delle sorgenti carsiche che un tempo alimentavano numerosi mulini e manifatture. La giornata si conclude in prossimità della Forra della Scaletta alla centrale idroelettrica di Ponte Pià a cui si farà visita.

In collaborazione con il Parco Fluviale della Sarca ed il Comune di Stenico.

Attività sostenuta dal Consorzio Elettrico Industriale di Stenico.

Domenica 8 settembre.

Partenza ore 9:00 dalla Casa del Festival.

Su prenotazione 15€ comprensivo di bus navetta.

Difficoltà: escursione di media difficoltà adatta per adulti e famiglie.

Tutte le informazioni per partecipare all'escursione sono al seguente link

QUI TUTTO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL "GAMBERI"