Si inizia giovedì 19 dicembre a Carisolo con il film "Verso la sorgente. La Sarca, dalla foce al ghiacciaio" e si conclude sabato 26 aprile con una camminata lungo il lago a Torbole insieme agli esperti naturalisti

(Tione di Trento, 17 Dic 24) "L'acqua è la sorgente da cui traggono origine tutte le cose, ciò che le tiene unite" sosteneva il filosofo Talete di Mileto. Ne sanno qualcosa il Parco fluviale della Sarca e il Parco naturale Adamello Brenta che hanno deciso di unirsi proprio per celebrare l'importanza dell'elemento acqua per la nostra vita.

Lo faranno con una rassegna cinematografica e bibliografica, dal titolo "La Sarca: storie di fiumi e di acqua", che prende il via da Carisolo questo giovedì, 19 dicembre.

Oltre alle due aree protette, l'iniziativa vede la collaborazione delle dieci biblioteche del territorio attraversato dal fiume Sarca, che va da Madonna di Campiglio a Nago-Torbole. E dieci saranno anche gli appuntamenti in calendario fino al 4 maggio.

La mostra bibliografica sarà itinerante e verrà allestita per un periodo di circa due settimane in ciascuna biblioteca. In contemporanea alla mostra, ogni biblioteca ospiterà anche una serata con la proiezione di un film dedicato all'acqua.

Si parte dunque da Carisolo con la mostra bibliografica al punto lettura "Natura & Cultura" della biblioteca di Pinzolo presso la Casa del Parco naturale Adamello Brenta "Geopark", che è già consultabile e rimarrà esposta fino al 28 dicembre. Mentre, giovedì 19 dicembre sempre alla Casa Geopark è prevista la proiezione del film che aprirà la rassegna cinematografica dedicato proprio alla Sarca. Si tratta di "Verso la sorgente. La Sarca, dalla foce al ghiacciaio" film dei registi trentini Roberta Bonazza e Luciano Stoffella, che è stato presentato all'ultimo Trento Film Festival.

La rassegna si concluderà sabato 26 aprile a Torbole con una passeggiata insieme agli esperti lungo il lago fino alle foci del fiume Sarca, dove resiste un piccolo lembo di bosco originario, un biotopo di grande valore naturalistico.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito.

Di seguito, il dettaglio degli appuntamenti:

Biblioteca comunale di Pinzolo

presso punto lettura "Natura & Cultura" Casa Geopark - Carisolo

Mostra bibliografica allestita dal 15 al 28 dicembre

Proiezione

Giovedì 19 dicembre ore 17:30

Verso la sorgente. La Sarca, dalla foce al ghiacciaio di Roberta Bonazza, Luciano Stoffella

Italia / 2024 / 55'

Interverrà la regista Roberta Bonazza.

Biblioteca comunale di Tione

Mostra bibliografica allestita dal 29 all'11 gennaio

Proiezione

Giovedì 9 gennaio ore 20.30

Watermark - L'acqua è il bene più prezioso di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky.

Canada / 2014 / 100'

Interverrà il coordinatore del Parco fluviale della Sarca Stefano Zanoni.

Biblioteca comunale Sella Giudicarie

Mostra bibliografica allestita dal 12 al 25 gennaio

Proiezione

Venerdì 17 gennaio ore 20.30 presso la sala riunioni biblioteca a Roncone

One earth - Until the end of the world di Francesco De Augustinis

Italia / 2024 / 58'

Interverrà in collegamento da remoto il regista Francesco De Augustinis.

Biblioteca comunale delle Giudicarie Esteriori – Ponte Arche

Mostra bibliografica allestita dal 26 gennaio all'8 febbraio

Proiezione

Giovedì 6 febbraio ore 20.30

The Ice Builders di Francesco Clerici, Tommaso Barbaro

Italia / 2024 / 15'

Interverranno Andrea Zatta per l'Associazione Trentino for Tibet odv, i registi e il prof. Roberto Ranzi dell'Università di Brescia con un approfondimento dal titolo: "Dal Ghiacciaio dell'Adamello al Karakorum: i ghiacciai sentinelle del riscaldamento globale".

Presso la biblioteca è possibile visitare la mostra fotografica: The Ice Builders - I costruttori di ghiaccio" che documenta il progetto "Ice Stupa Zanskar".

Biblioteca comunale Valle di Cavedine

Mostra bibliografica allestita dal 9 al 22 febbraio punto lettura Sarche

Proiezione

Venerdì 21 febbraio ore 16.30 presso la Sala Baracca, piazza Valussi - Sarche

"La canzone del mare" di Tomm Moore

Irlanda, Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Francia/ 2014 / 93' - animazione (dai 6 anni)

Biblioteca comunale Vallelaghi

Mostra bibliografica allestita dal 23 febbraio all'8 marzo al Punto lettura di Padergnone

Proiezione

Venerdì 7 marzo ore 18.00 presso il Teatro di Padergnone

One earth - Until the end of the world di Francesco De Augustinis

Italia / 2024 / 58'

Interverrà in collegamento da remoto il regista Francesco De Augustinis.

Biblioteca comunale di Dro

Mostra bibliografica allestita dal 9 al 22 marzo

Proiezione

Venerdì 14 marzo ore 18.00 presso il Centro culturale in biblioteca Dro

Watermark - L'acqua è il bene più prezioso di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky.

Canada / 2014 / 100'

Interverrà Giorgia Robbiati che presenterà il progetto Impetus, finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea.

Biblioteca civica di Arco

Mostra bibliografica allestita dal 23 marzo al 5 aprile

Proiezione

Lunedì 24 marzo ore 17.30

The Ice Builders di Francesco Clerici, Tommaso Barbaro

Italia / 2024 / 15'

Interverranno Andrea Zatta per l'Associazione Trentino for Tibet, i registi e Sofia Farina, fisica dell'atmosfera e comunicatrice scientifica - redazione de L'AltraMontagna.

Presso la biblioteca è possibile visitare la mostra fotografica: The Ice Builders - I costruttori di ghiaccio" che documenta il progetto "Ice Stupa Zanskar".

Biblioteca civica di Riva del Garda

Mostra bibliografica allestita dal 6 aprile al 4 maggio

Proiezione

Giovedì 10 aprile ore 20.30

Ne è passata di acqua sotto i ponti. La Sarca raccontata dai suoi ponti. Associazione Araba Fenice a cura di Alessandro Riccadonna, Mauro Zattera e Donato Riccadonna

Italia / 2015 / 61'

Interverrà Alessandro Riccadonna dell'Associazione Araba Fenice.

Biblioteca Nago Torbole

Sabato 26 aprile dalle 10.00 alle 12.00

Camminata con gli esperti "Le foci della Sarca: un prezioso luogo da riscoprire"

Ritrovo presso il municipio di Torbole.