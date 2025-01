10 facili escursioni gratuite nel Parco Fluviale della Sarca con le guide di Mountain Friends. Si parte domenica 19 gennaio.

(Tione di Trento, 13 Gen 25) Dopo il grande successo riscosso durante la stagione estate-autunno 2024, il calendario di escursioni Esploraparco! torna anche nella versione invernale e primaverile.

Da domenica 19 gennaio a mercoledì 25 maggio sono proposte 10 facili escursioni per turisti e residenti, organizzate dal Parco Fluviale della Sarca, sempre in collaborazione con Mountain Friends.

Tra silenziosi manti nevosi o tra la natura che si risveglia, andremo a conoscere il mosaico di ambienti che compongono il Parco Fluviale osservandoli nella loro veste più insolita, ciaspole ai piedi e occhi attenti.

Il format è ormai quello collaudato: ogni uscita sarà in una zona diversa del Parco Fluviale con l'accompagnamento delle Guide Alpine e gli Accompagnatori di media montagna di Mountain Friends che offriranno ai partecipanti una narrazione geografica e naturalistica dei luoghi in cui ci si troverà di volta in volta.

Si parlerà quindi di Dolomiti o Lago di Garda, di Grande Guerra o di malghe, di aree protette o archeologia.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione.

Di seguito il calendario delle uscite:

19 gennaio - Monte Stivo: balcone naturale sul Lago di Garda

2 febbraio - Monte Altissimo: sulle tracce della Grande Guerra

16 febbraio - Sentieri tra la neve sui monti di Tione

2 marzo - Val Brenta e Vallesinella: nel cuore delle Dolomiti di Brenta

30 marzo - Giro delle malghe in Val di Breguzzo

6 aprile - Attorno al lago: la Riserva Locale di S. Faustino e la Diga di Ponte Pià

13 aprile - La Valle dei Laghi e il sentiero archeologico naturalistico di Cavedine

4 maggio - Alloctoni: le specie aliene in Val Rendena

11 maggio - Il Bosco Caproni e le cave di olite

25 maggio - Sentiero geologico Antonio Stoppani

Info utili

Durante la giornata è prevista una sosta per il pranzo al sacco (a carico dei partecipanti).

Le escursioni annullate per maltempo saranno recuperate in data successiva.

Come partecipare

L'iscrizione, gratuita e necessaria per partecipare, va effettuata entro le ore 17.00 del giorno precedente l'escursione online al seguente link ISCRIVITI

Per informazioni contattare Mountain Friends: E-mail info@mountainfriends.it - Tel. 345 3858648