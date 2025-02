Tutta la comunità della Sarca è invitata giovedì 20 febbraio presso la Sala Polivalente oppure online

(Tione di Trento, 18 Feb 25) Il Parco Fluviale della Sarca ha convocato un incontro del Forum territoriale per giovedì 20 febbraio alle ore 20:00 a Drena presso la Sala Polivalente.

Durante la serata di confronto, le comunità della Sarca saranno chiamate a nominare il nuovo rappresentante del Basso Sarca all'interno del forum.

Per la cittadinanza sarà, inoltre, un'occasione per conoscere le iniziative promosse dal Parco fluviale, come il bando Maniflù che prevede incentivi economici per sostenere le iniziative della associazioni, ma anche gli interventi di conservazione naturalistica ed i monitoraggi ambientali attuati. Il Parco avrà poi l'opportunità di accogliere spunti e suggerimenti provenienti dal territorio.

Tutti i cittadini sono invitati!

Sarà possibile partecipare anche in modalità online, previa iscrizione a questo link.

Di seguito la locandina.